Банк России оштрафовал две крупных российских страховых компании за административные нарушения

Центробанк оштрафовал "Альфастрахование" и "Совкомбанк страхование"

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Банк России оштрафовал страховые компании "Альфастрахование" и "Совкомбанк страхование". Об этом сообщает сайт "Банки.ру".

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Как сказано в публикации, страховщики совершили административное правонарушение по статье 15.34.1 КоАП РФ. Согласно этой статье, компании либо немотивированно отказали в заключении договора, либо навязывали дополнительные услуги. Других подробностей не приводится.

За данные правонарушения страховым фирмам грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Постановления финансового регулятора пока не вступили в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что Банк России не позволил россиянам снимать валюту без ограничений. Санкции вступают в силу при снятии суммы от 10 тысяч долларов или евро. Подробнее об этом читайте в нашем материале.