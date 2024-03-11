В Василеостровском районе Петербурга открылся новый офис страховой компании "Ингосстрах"

Новый офис "Ингосстраха" открылся в Санкт-Петербурге

0:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Ингосстрах" открыла новый офис в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.

Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License

Новый отдел фирмы заработал в Василеостровском районе. Как заявили в компании, расширение географии присутствия и повышение качества обслуживания клиентов — важные части стратегии "Ингосстраха".

В новом офисе можно получить все необходимые услуги — оформить страховку и получить возмещение, сказано в заявлении организации.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали девушку, которая продала в московском метро 50 поддельных полисов ОСАГО. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.