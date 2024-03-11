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Инвестгруппа "Атон" может заняться долевым страхованием жизни

Инвестгруппа "Атон" может создать страховую компанию

1:00
Страхование

Российская инвестиционная группа "Атон" может создать своего страховщика. Об этом сообщают "Ведомости".

Инвестгруппа "Атон" может создать страховую компанию
Фото: pexels.com by Unsplash is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как выяснилось, в начале марта компания зарегистрировала шесть доменных имён. Четыре из них названиями связаны со страхованием жизни, а оставшиеся два — с нон-лайф сегментом.

По состоянию на 11 марта в реестре Банка России новых страховых фирм не появилось. При этом представитель "Атона" отметил, что в компании видят большой интерес инвесторов на долевое страхование жизни.

В инвестгруппе также не стали раскрывать, собираются ли создавать страховую компанию с нуля или выкупят уже действующий бизнес. Второй вариант, отмечает эксперт "Совкомбанк страхования", намного проще.

Напомним, ранее стало известно, что россияне могут объединить страхование жизни и получение дохода от инвестиций. Именно для этого и было придумано долевое страхование жизни. Подробнее читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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