Инвестгруппа "Атон" может заняться долевым страхованием жизни

Инвестгруппа "Атон" может создать страховую компанию

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российская инвестиционная группа "Атон" может создать своего страховщика. Об этом сообщают "Ведомости".

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Как выяснилось, в начале марта компания зарегистрировала шесть доменных имён. Четыре из них названиями связаны со страхованием жизни, а оставшиеся два — с нон-лайф сегментом.

По состоянию на 11 марта в реестре Банка России новых страховых фирм не появилось. При этом представитель "Атона" отметил, что в компании видят большой интерес инвесторов на долевое страхование жизни.

В инвестгруппе также не стали раскрывать, собираются ли создавать страховую компанию с нуля или выкупят уже действующий бизнес. Второй вариант, отмечает эксперт "Совкомбанк страхования", намного проще.

Напомним, ранее стало известно, что россияне могут объединить страхование жизни и получение дохода от инвестиций. Именно для этого и было придумано долевое страхование жизни. Подробнее читайте в нашем материале.