Депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрят предложение об обязательном страховании военнослужащих

В марте в нижней палате парламента пройдёт второе чтение законопроекта, предлагающего обязательное государственное страхование военных. Предположительно, депутаты рассмотрят инициативу в конце месяца.
Согласно предложению, которое было сделано "Единой Россией", обязательную страховку от государства должны получать как военные, так и приравненные к ним лица.
В январе 2024 года депутаты в первом чтении одобрили идею об обязательном страховании добровольцев. В законопроекте речь идёт о гражданах, добровольно отправившихся на СВО.
Такая же норма в будущем будет распространяться и на добровольцев, помогающих армии выполнять задачи в период мобилизации, в военное время, во время КТО и в ряде других случаев.
Размер компенсации за гибель добровольца в боевых действиях или на сборах составит 2 млн рублей. За получение инвалидности I, II и III группы — 1,5 млн рублей, 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно.
За тяжёлое ранение предлагают выплачивать 200 тысяч рублей, а за лёгкое — 50 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".
Напомним, ранее сообщалось, что в России всё популярнее становятся детские страховки. Для чего родители приобретают такие полисы — читайте в нашем материале.
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