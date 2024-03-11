Депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрят предложение об обязательном страховании военнослужащих

Госдума рассмотрит законопроект об обязательном страховании военных

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

В марте в нижней палате парламента пройдёт второе чтение законопроекта, предлагающего обязательное государственное страхование военных. Предположительно, депутаты рассмотрят инициативу в конце месяца.

Фото: glava.rk.gov.ru by Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно предложению, которое было сделано "Единой Россией", обязательную страховку от государства должны получать как военные, так и приравненные к ним лица.

В январе 2024 года депутаты в первом чтении одобрили идею об обязательном страховании добровольцев. В законопроекте речь идёт о гражданах, добровольно отправившихся на СВО.

Такая же норма в будущем будет распространяться и на добровольцев, помогающих армии выполнять задачи в период мобилизации, в военное время, во время КТО и в ряде других случаев.

Размер компенсации за гибель добровольца в боевых действиях или на сборах составит 2 млн рублей. За получение инвалидности I, II и III группы — 1,5 млн рублей, 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно.

За тяжёлое ранение предлагают выплачивать 200 тысяч рублей, а за лёгкое — 50 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".

Напомним, ранее сообщалось, что в России всё популярнее становятся детские страховки. Для чего родители приобретают такие полисы — читайте в нашем материале.