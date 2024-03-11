В Госдуме предложили исключить банковские счета иностранных агентов из системы страхования

В России могут ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Депутат Думы Евгений Фёдоров предложил убрать из системы страхования банковские вклады иностранных агентов. Об этом сообщает RT.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Парламентарий написал соответствующее письмо главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Как отметил Фёдоров, иноагенты, ведущие антироссийскую деятельность, по-прежнему могут получить компенсацию от государства при наступлении страхового случая.

В связи с этим Фёдоров попросил Набиуллину оценить, стоит ли внести в закон изменения, которые исключат счета иноагентов из системы страхования вкладов, говорится, в частности, в обращении парламентария к председателю Центробанка.

Ранее другой депутат Госдумы Дмитрий Савельев поддержал идею запретить авторские отчисления иностранным агентам. Парламентарий назвал это логичным шагом по сокращению деятельности иноагентов в России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.