В Госдуме предложили исключить банковские счета иностранных агентов из системы страхования

Депутат Думы Евгений Фёдоров предложил убрать из системы страхования банковские вклады иностранных агентов. Об этом сообщает RT.
Парламентарий написал соответствующее письмо главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Как отметил Фёдоров, иноагенты, ведущие антироссийскую деятельность, по-прежнему могут получить компенсацию от государства при наступлении страхового случая.
В связи с этим Фёдоров попросил Набиуллину оценить, стоит ли внести в закон изменения, которые исключат счета иноагентов из системы страхования вкладов, говорится, в частности, в обращении парламентария к председателю Центробанка.
Ранее другой депутат Госдумы Дмитрий Савельев поддержал идею запретить авторские отчисления иностранным агентам. Парламентарий назвал это логичным шагом по сокращению деятельности иноагентов в России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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