Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Бормотание какое-то": Татьяна Пилецкая пожаловалась на речь юных актёров
Дачникам на заметку. Для чего нужен севооборот?
Приставы из Перми помогли найти хозяина собаки по кличке "Джонни Депп"
Байопик о Майкле Джексоне убедит зрителей в невиновности поп-короля
Упражнение для восстановления спину
Доктор Мясников: похудение на "Оземпике" может отразиться побочкой на лице
BWI Group завершила динамические испытания в экстремальных условиях для своих продуктов
Почему нельзя закрывать межкомнатные двери в доме с кошкой
Раскрыты особенности секретного рецепта картошки по-деревенски в "Макдональдсе"
В Госдуме предложили исключить банковские счета иностранных агентов из системы страхования

В России могут ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов

0:56
Страхование

Депутат Думы Евгений Фёдоров предложил убрать из системы страхования банковские вклады иностранных агентов. Об этом сообщает RT.

В России могут ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Парламентарий написал соответствующее письмо главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Как отметил Фёдоров, иноагенты, ведущие антироссийскую деятельность, по-прежнему могут получить компенсацию от государства при наступлении страхового случая.

В связи с этим Фёдоров попросил Набиуллину оценить, стоит ли внести в закон изменения, которые исключат счета иноагентов из системы страхования вкладов, говорится, в частности, в обращении парламентария к председателю Центробанка.

Ранее другой депутат Госдумы Дмитрий Савельев поддержал идею запретить авторские отчисления иностранным агентам. Парламентарий назвал это логичным шагом по сокращению деятельности иноагентов в России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Правила ухода за толстянкой
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
Последние материалы
"Бормотание какое-то": Татьяна Пилецкая пожаловалась на речь юных актёров
Дачникам на заметку. Для чего нужен севооборот?
Приставы из Перми помогли найти хозяина собаки по кличке "Джонни Депп"
В России могут ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов
Байопик о Майкле Джексоне убедит зрителей в невиновности поп-короля
Упражнение для восстановления спину
Доктор Мясников: похудение на "Оземпике" может отразиться побочкой на лице
BWI Group завершила динамические испытания в экстремальных условиях для своих продуктов
Почему нельзя закрывать межкомнатные двери в доме с кошкой
Раскрыты особенности секретного рецепта картошки по-деревенски в "Макдональдсе"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников