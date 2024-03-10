С декабря "Согласие" выплатило автовладельцам 42 млн рублей из-за "снежных" происшествий

Этой зимой "Согласие" выплатило убытков из-за снега на 42 млн рублей

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автомобилисты подали в страховую компанию "Согласие" заявки на возмещение убытков из-за снега на дорогах на сумму 42 млн руб., сообщили представители страховщика со ссылкой на статистику обращений по полисам КАСКО с декабря.

Около 50% обращений связано с повреждениями из-за падения на авто снежно-ледяных глыб и сосулек с крыш домов и проезжающих мимо машин. Среди других "снежных" происшествий — аварии в результате потери управления во время снегопада, инциденты со снегоуборочной техникой и небрежностью сотрудников коммунальных служб при уборке снега во дворах жилых домов и с крыш городских зданий.

Одной из крупнейших в феврале стала страховая выплата "Согласия владельцу LADA Granta. Водитель получил 615 тыс. руб. после ДТП на трассе в Красноярском крае, произошедшем ночью, во время снегопада. Автовладелец угодил под поток снега, поднятый встречной фурой, и, потеря видимость, врезался в дорожное ограждение.

Другим "дорогостоящим" страховым случаем стала снежно-ледяная глыба, упавшая с крыши здания в Москве на Toyota Hilux. "Согласие" выплатило водителю 400 тыс. руб. Почти 320 тыс. руб. получил владелец Toyota Camry, въехавший в декабре в снежную кучу на улице Василия Петушкова и повредивший автомобиль.

Страховая компания отмечает, что выплаты по "снежным" инцидентам осуществляются только по полисам КАСКО с включением необходимых рисков. Полисы ОСАГО не покрывают случаи повреждения автомобилей из-за падения снега и льда или наезда на сугробы.

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