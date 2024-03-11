Раскрыты важные нюансы, на что обращать внимание при страховании недвижимости

Эксперты рассказали, на что обращать внимание при страховании недвижимости

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперты рассказали, что сейчас в стране примерно только 10 процентов собственников недвижимости страхуют ее.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

По их словам, это связано прежде всего с тем, что страховые полисы имеют достаточно высокую цену и такой вид страхования в нашей стране является добровольным.

"Если ОСАГО в среднем оформляется несколько десятков миллионов полисов, то по недвижимости два-три миллиона", — говорит Елена Земцова, руководитель управляющей компании Delta Estate.

Однако эксперты советуют внимательно отнестись к страхованию недвижимости, так как мы не можем быть уверенными в том, что с ней ничего не произойдет.

При оформлении договора также не стоит терять бдительности. Важно исключать ненужные риски, чтобы не переплачивать. Обязательно читайте мелкий шрифт, все сноски и нюансы. Не будет лишним прочитать отзывы о самой страховой компании.

При желании оформить полис можно не на всю квартиру, а на отдельные элементы, например, на бытовую технику, несущие конструкции, ценные вещи или даже антиквариат.