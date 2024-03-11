Раскрыты важные нюансы, на что обращать внимание при страховании недвижимости

Эксперты рассказали, что сейчас в стране примерно только 10 процентов собственников недвижимости страхуют ее.
По их словам, это связано прежде всего с тем, что страховые полисы имеют достаточно высокую цену и такой вид страхования в нашей стране является добровольным.
"Если ОСАГО в среднем оформляется несколько десятков миллионов полисов, то по недвижимости два-три миллиона", — говорит Елена Земцова, руководитель управляющей компании Delta Estate.
Однако эксперты советуют внимательно отнестись к страхованию недвижимости, так как мы не можем быть уверенными в том, что с ней ничего не произойдет.
При оформлении договора также не стоит терять бдительности. Важно исключать ненужные риски, чтобы не переплачивать. Обязательно читайте мелкий шрифт, все сноски и нюансы. Не будет лишним прочитать отзывы о самой страховой компании.
При желании оформить полис можно не на всю квартиру, а на отдельные элементы, например, на бытовую технику, несущие конструкции, ценные вещи или даже антиквариат.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.