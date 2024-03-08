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Страховщики прогнозируют рост спроса на страховки для самокатчиков

Весной ожидается спрос на страховки для электросамокатов

0:57
Страхование

Этой весной страховщики прогнозируют рост спроса на страховки для тех, кто пользуется электросамокатами. Любители этого транспорта насторожены в связи с большим количеством травм у самокатчиков. Поэтому они будут готовы платить за личную безопасность.

Весной ожидается спрос на страховки для электросамокатов
Фото: МВД РФ

"Страховки осознанно покупают от года к году все большее количество пользователей самокатов. С каждым годом увеличивается и количество таких средств передвижения", — отметили в компании "Ингосстрах".

По словам страховщиков, будет предлагаться либо полис для самокатчиков, ли будет предоставлена возможность застраховаться от такого риска в составе некоторых видов ДМС.

Сумма для страхования зависит от выбранных рисков и наполнения продукта. Однако она не может превысить 5 годовых доходов клиента. Если у человека нет работы, то его могут застраховать не больше чем на полмиллиона рублей. Такая же сумма доступна для лиц, которые не достигли 18 лет.

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