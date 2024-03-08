Страховщики озвучили стоимость на страховку ОСАГО на наиболее популярные китайские машины

Страховщики рассчитали цену ОСАГО на самые популярные китайские машины

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Экосистема для агентов на рынке страхования Inssmart рассчитала приблизительную стоимость страховки ОСАГО на наиболее популярные в России китайские машины.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Так, в феврале кроссовер Haval Jolion стал самым популярным в России. Эта китайская модель собирается в Тульской области. Цена полиса ОСАГО составила бы чуть больше 6 тысяч рублей при условии, что у водителя опыт вождения 20 лет, в аварии он не попадал. Если же опыт вождения небольшой, например, 5 лет, то сумма страховки может составить примерно 14 тысяч рублей.

Еще одним популярным китайским автомобилем на российском вторичном рынке является кроссовер Chery Tiggo. Если взять, к примеру, мужчину с вождением 15 лет, не участвовавшего в ДТП, то стоимость страховки составит 7 тысяч рублей. Для женщины с пятилетним стажем вождения максимальная цена ОСАГО будет составлять 14 тысяч рублей.