Страховщики озвучили стоимость на страховку ОСАГО на наиболее популярные китайские машины

Экосистема для агентов на рынке страхования Inssmart рассчитала приблизительную стоимость страховки ОСАГО на наиболее популярные в России китайские машины.
Так, в феврале кроссовер Haval Jolion стал самым популярным в России. Эта китайская модель собирается в Тульской области. Цена полиса ОСАГО составила бы чуть больше 6 тысяч рублей при условии, что у водителя опыт вождения 20 лет, в аварии он не попадал. Если же опыт вождения небольшой, например, 5 лет, то сумма страховки может составить примерно 14 тысяч рублей.
Еще одним популярным китайским автомобилем на российском вторичном рынке является кроссовер Chery Tiggo. Если взять, к примеру, мужчину с вождением 15 лет, не участвовавшего в ДТП, то стоимость страховки составит 7 тысяч рублей. Для женщины с пятилетним стажем вождения максимальная цена ОСАГО будет составлять 14 тысяч рублей.
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