Стало известно, что в Великобритании есть серьезные проблемы с поставками и обслуживанием запчастей для новых брендов машин из Китая. Из-за этого возникли проблемы со страхованием электромобилей, а стоимость страховки значительно повысилась.
Так, трудности страхования коснулись, прежде всего, модели BYD Seal. Для нее доступны несколько очень дорогостоящих вариантов. Сама компания BYD признает наличие проблемы и пытается ее решить в кратчайшие сроки.
Отмечается, что дело не в самих китайских машинах, а в том, что есть трудности адаптации к европейским стандартам ремонта и отсутствие технической информации для восстановления запчастей после аварии. Для страховщиков такая информация является обязательной, в то время как во внутреннем рынке Китая подобные требования не являются обязательными.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.