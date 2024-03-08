Китайские машины оказалось трудно застраховать: раскрыты причины этой проблемы

В Европе китайские машины оказалось трудно застраховать

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стало известно, что в Великобритании есть серьезные проблемы с поставками и обслуживанием запчастей для новых брендов машин из Китая. Из-за этого возникли проблемы со страхованием электромобилей, а стоимость страховки значительно повысилась.

Фото: "Haval H6 Coupe Blue 01 China 2016-04-17" by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Так, трудности страхования коснулись, прежде всего, модели BYD Seal. Для нее доступны несколько очень дорогостоящих вариантов. Сама компания BYD признает наличие проблемы и пытается ее решить в кратчайшие сроки.

Отмечается, что дело не в самих китайских машинах, а в том, что есть трудности адаптации к европейским стандартам ремонта и отсутствие технической информации для восстановления запчастей после аварии. Для страховщиков такая информация является обязательной, в то время как во внутреннем рынке Китая подобные требования не являются обязательными.