Президент США Джо Байден сказал, что государство не допустит урезания социального обеспечения

В США пообещали не сокращать программу медстрахования для пожилых людей

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Американский глава Джо Байден в послании Конгрессу заявил, что в США не сократят программу Medicare и другие меры социального обеспечения. Заявление политика публикует сайт Белого дома.

Фото: visualsonline.cancer.gov by Rhoda Baer / National Cancer Institute is licensed under U.S. federal government

По словам Байдена, он не даст республиканцам урезать соцобеспечение и повысить пенсионный возраст.

— Республиканцы сократят социальное обеспечение и дадут ещё больше налоговых льгот богачам, — заявил президент, пообещав, что заставит богатых американцев платить положенную долю налогов.

При этом Джо Байден указал, что простые рабочие граждане платят в фонд соцобеспечения больше, чем миллиардеры, и назвал такое положение дел несправедливым.

Medicare — национальная программа медицинского страхования в США для людей от 65 лет и старше. Также она распространяется на американцев младше этого возраста, если у них есть инвалидность или ряд других заболеваний. При этом Medicare покрывает лишь часть медицинских расходов.