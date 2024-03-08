Президент США Джо Байден сказал, что государство не допустит урезания социального обеспечения

Американский глава Джо Байден в послании Конгрессу заявил, что в США не сократят программу Medicare и другие меры социального обеспечения. Заявление политика публикует сайт Белого дома.
По словам Байдена, он не даст республиканцам урезать соцобеспечение и повысить пенсионный возраст.
— Республиканцы сократят социальное обеспечение и дадут ещё больше налоговых льгот богачам, — заявил президент, пообещав, что заставит богатых американцев платить положенную долю налогов.
При этом Джо Байден указал, что простые рабочие граждане платят в фонд соцобеспечения больше, чем миллиардеры, и назвал такое положение дел несправедливым.
Medicare — национальная программа медицинского страхования в США для людей от 65 лет и старше. Также она распространяется на американцев младше этого возраста, если у них есть инвалидность или ряд других заболеваний. При этом Medicare покрывает лишь часть медицинских расходов.
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