Страховая сказала: "До свидания!" Автовладельцы с Пискаревки уверены, что не получат выплат за атаку беспилотника

"Фонтанка": Петербуржцы, чьи машины пострадали от атаки дрона, не рассчитывают на помощь страховых

1:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Петербуржцы из дома на Пискаревском проспекте, чьи квартиры и машины пострадали от атаки украинского беспилотника, не рассчитывают на помощь страховых компаний, сообщила "Фонтанка".

Фото: wikimedia.org by Doodybutch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Рано утром 2 марта беспилотник влетел в фасад жилой пятиэтажки на Пискарёвском проспекте. Дрон разворотил квартиры и девятнадцать припаркованных рядом с домом авто. Некоторые машины получили серьезные повреждения — теперь ими невозможно пользоваться.

Власти Санкт-Петербурга объявили, что квартиры будут восстановлены за счет города. А вот судьба автовладельцев пока неясна. Сотрудники МВД лишь пообещали, что УГИБДД зафиксирует все повреждения машин и проведет проверку. На вопросы водителей, кто восстановит им "убитые" авто, МВД ответить затрудняется.

По мнению автовладельцев, с которыми побеседовала "Фонтанка", рассчитывать на возмещение от страховой компании не приходится, так как ОСАГО не страхует от атак дронов. Случай навряд ли будет признан страховым, считают петербуржцы.

"Нам на встрече сразу всем сказали: у кого ОСАГО, тем в страховых выплатах будет отказано", — рассказала владелица Honda Civic, который после атаки дрона, по ее словам, "просто всё".

Надежда на компенсации у петербуржцев все же есть. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал, что водителям с ОСАГО в качестве жеста доброй воли выделят деньги на ремонт из городского бюджета. Сотрудники ГИБДД, администрация и оценщики фиксируют повреждения автомобилей и выносят по ним решение, но выплат пока никто не получил, сообщает одна из пострадавших.

В администрации города "Фонтанке" ответили, что окончательный план и порядок выплат будут сформированы в ближайшее время.

Тем временем страховщики в Санкт-Петербурге начали разрабатывать программы страхования от атак беспилотников.