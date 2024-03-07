Дочерние компании "Газпрома" подали сразу 12 исков к страховому предприятию "Согаз"

АСН: Дочерние компании "Газпрома" требуют от СК "Согаз" 250 млн рублей

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

На этой неделе в Арбитражный суд г. Москвы поступило 12 исков к "Страховому обществу газовой промышленности" - от «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз Ухта» и «Газпром трансгаз Ставрополь», сообщает АСН.

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По данным агентства, общая сумма дочерних компаний "Газпрома" к "Согазу" составляет 249,9 млн рублей. Причины обращения в суд пока неизвестны.

Компании-истцы отвечают за транспортировку газа по территории России и за ее пределы. «Газпром трансгаз Югорск» обеспечивает доставку с месторождений севера Западной Сибири, «Газпром трансгаз Ухта» — за транспортировку по Ямало-Ненецкому автономному округу, Коми, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимирской и Ивановской областям. «Газпром трансгаз Ставрополь» поставляет газ для юга России и осуществляет транзит энергоносителя за пределы страны.

Системообразующая страховая компания «Согаз» является дочерним предприятием «Газпрома».

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