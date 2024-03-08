Придя в отделение почты, кировчане могут оформить лекарственное страхование

В Кировской области оформить лекарственное страхование можно на почте

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Кировской области уже год лекарственное страхование можно оформить в отделении почты. Об этом сообщает "Вятка-на-Сети".

Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Компенсировать траты на лекарства через почтовые отделения стало возможно в марте 2023 года, и за это время программой воспользовались почти 2 тысячи человек — порядка 200 в месяц.

При этом компенсация может достигать до 90% стоимости лекарств, купленных по рецепту от врача. Оформить такую страховку может любой россиянин в возрасте от 18 до 75 лет. Предоставляются как полисы со сроком действия 1 месяц и лимитом 5 тысяч рублей, так и полисы со сроком действия на 1 год и лимитом 15 тысяч рублей. Минимальная цена страховки — 250 рублей.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как поддерживать иммунную систему после зимы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.