Врачи скорой помощи в скором времени получат возможность страховать свою жизнь и здоровье

В Свердловской области разрабатывается система страхования врачей скорой помощи

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стало известно, что для сотрудников скорой помощи может быть введено страхование в Свердловской области. Об этом сообщает издание Octagon.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Связано это предложение с тем, что пациенты нередко проявляют агрессию к сотрудникам скорой помощи. Своей обеспокоенностью медики поделились на отраслевой конференции «Повышение качества оказания скорой медицинской помощи». По их словам, иногда возникают случаи даже с нападением. Так, к примеру, за прошлый год было зарегистрировано 33 таких случая. По сравнению с 2022 годом, количество нападений уменьшилось. Тогда было зафиксировано 37 случаев.

Поэтому, чтобы защитить медиков, в Свердловской области идет рассмотрение возможности применять тревожную кнопку, которая будет иметь выход напрямую в Росгвардию. Также сейчас разрабатывается система страхования для сотрудников скорой помощи.