Врачи скорой помощи в скором времени получат возможность страховать свою жизнь и здоровье

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В Свердловской области разрабатывается система страхования врачей скорой помощи

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Страхование

Стало известно, что для сотрудников скорой помощи может быть введено страхование в Свердловской области. Об этом сообщает издание Octagon.

В Свердловской области разрабатывается система страхования врачей скорой помощи
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Связано это предложение с тем, что пациенты нередко проявляют агрессию к сотрудникам скорой помощи. Своей обеспокоенностью медики поделились  на отраслевой конференции «Повышение качества оказания скорой медицинской помощи». По их словам, иногда возникают случаи даже с нападением. Так, к примеру, за прошлый год было зарегистрировано 33 таких случая. По сравнению с 2022 годом, количество нападений уменьшилось. Тогда было зафиксировано 37 случаев.

Поэтому, чтобы защитить медиков, в Свердловской области идет рассмотрение возможности применять тревожную кнопку, которая будет иметь выход напрямую в Росгвардию. Также сейчас разрабатывается система страхования для сотрудников скорой помощи.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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