Автоюрист поделился нюансами использования краткосрочных полисов ОСАГО

Автоюрист Колпаков: как использовать однодневные ОСАГО

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Автоюрист Григорий Колпаков рассказал о нюансах при использовании краткосрочных ОСАГО.

Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напоминаем, что со 2 марта автовладельцы получили право на оформление коротких полисов ОСАГО, а именно сроком от одного дня до трех месяцев.

По словам автоюриста, стоит помнить, что после оформления такой страховки воспользоваться ею можно будет только через три дня. Поэтому, если она действительно понадобится очень срочно, то так сделать не получится.

"Важно понимать, что такой полис следует оформлять за три дня до начала его действия. Если есть необходимость, например, в перегоне автомобиля, для чего оформляется однодневный полис, это следует делать заблаговременно", — отметил изданию "Авто Mail. ru" автоюрист.

Это сделано для того, чтобы люди не стали применять мошеннические схемы, например, оформляя полис сразу после аварии, чтобы получить компенсацию.