Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Песков отметил убеждённость Макрона в его политической линии
Топ-4 сортов свёклы для долгого хранения
Перепись населения в Казахстане: один Путин, один Трамп и восемь Байденов
ВСУ вновь запускает БПЛА по мирным гражданам
Туктамышева объяснила, почему решила приостановить свою профессиональную карьеру
Как укрепить ногти — по словам дерматологов
Адвокат Аксенов объяснил, как водителю корректно заполнить протокол ГИБДД
Фанаты и коллеги Бурака Озчивита жалуются на вспыльчивость актера и домогательства с его стороны
Запечённая свёкла с козьим сыром: тает во рту
Автоюрист поделился нюансами использования краткосрочных полисов ОСАГО

Автоюрист Колпаков: как использовать однодневные ОСАГО

0:58
Страхование

Автоюрист Григорий Колпаков рассказал о нюансах при использовании краткосрочных ОСАГО.

Автоюрист Колпаков: как использовать однодневные ОСАГО
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напоминаем, что со 2 марта автовладельцы получили право на оформление коротких полисов ОСАГО, а именно сроком от одного дня до трех месяцев.

По словам автоюриста, стоит помнить, что после оформления такой страховки воспользоваться ею можно будет только через три дня. Поэтому, если она действительно понадобится очень срочно, то так сделать не получится.

"Важно понимать, что такой полис следует оформлять за три дня до начала его действия. Если есть необходимость, например, в перегоне автомобиля, для чего оформляется однодневный полис, это следует делать заблаговременно", — отметил изданию "Авто Mail. ru" автоюрист.

Это сделано для того, чтобы люди не стали применять мошеннические схемы, например, оформляя полис сразу после аварии, чтобы получить компенсацию.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев
Ветки дают по 12 томатов каждая: этот сорт помидоров радует обильным плодоношением - устойчив к болезням, подходит для консервации
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Последние материалы
AT: НАТО грозится ввести войска на Украину из-за краха ВСУ
Протестующие перекрыли границу Испании и Франции в ходе акции протеста
Увеличение риска инсульта при высоких температурах
Автоюрист Колпаков: как использовать однодневные ОСАГО
Экономист Рокотянская назвала главную причину укрепления рубля
100 часов: стало известно, сколько времени займет полное прохождение Dragon's Dogma 2
Фанаты поймали Ивана Янковского в камчатском торговом центре
Франция подписана с Молдавией документ о военном сотрудничестве
В Уральском регионе бывший госслужащий был приговорен к восьми годам тюремного заключения за коррупцию
Банк России продлил ограничение на снятие иностранной валюты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников