Ульяновские автоподставщики покупали редкие автомобили, устраивали с ними ДТП и получали страховые выплаты

Your browser does not support the audio element.

В Ульяновске правоохранительные органы задержали банду автоподставщиков, которая "заработала" несколько миллионов рублей. Об этом сообщает "АиФ — Ульяновск".

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Flee is licensed under U.S. federal government