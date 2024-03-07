Ульяновские автоподставщики покупали редкие автомобили, устраивали с ними ДТП и получали страховые выплаты

В Ульяновске задержали банду автоподставщиков из 8 человек

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В Ульяновске правоохранительные органы задержали банду автоподставщиков, которая "заработала" несколько миллионов рублей. Об этом сообщает "АиФ — Ульяновск".

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Flee is licensed under U.S. federal government

В состав банды входили 8 человек. Первоначально злоумышленников было трое, но к преступлениям они привлекли своих родных и знакомых.

Автоподставщики приобретали редкие иномарки и поддержанные отечественные машины, а затем по ночам устраивали с ними аварии на безлюдных дорогах. Зафиксировав "ДТП", мошенники шли в страховые компании и получали выплаты, на которые ремонтировали авто.

Ущерб от действий граждан превысил 3 млн рублей. Все участники группы задержаны. Также изъяты 7 машин, которые были использованы в подставах. Трёх человек отправили под домашний арест, остальных отпустили под запрет определённых действий.

Напомним, ранее в беседе с Pravda.Ru эксперт Игорь Пушкарь рассказал, на что обращать внимание при заключении договора о страховании, чтобы не быть обманутым. Подробнее об этом читайте в нашем материале.