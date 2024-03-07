Эксперты рассказали, какими преимуществами обладают короткие полисы ОСАГО

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Пензенцам рассказали о преимуществах коротких страховок ОСАГО

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Страхование

Пресс-служба Министерства финансов Пензенской области рассказала подробнее о новации в сфере страхования транспортных средств, а именно о краткосрочном полисе ОСАГО.

Пензенцам рассказали о преимуществах коротких страховок ОСАГО
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В соответствии с новым законодательством со второго марта теперь можно оформлять страховки на короткий период: от одного дня до нескольких месяцев. По словам специалистов, важно подходить к вопросу оформления такого ОСАГО обдуманно, поскольку страховые компании будут выставлять коэффициенты на свое усмотрение.

Краткосрочные страховки подходят для тех автовладельцев, кто использует транспортное средство не так часто.

"А для новых коротких договоров страховые компании будут устанавливать коэффициенты на свое усмотрение. Поэтому не исключено, что за двухмесячный полис придется заплатить больше, чем за годовой с трехмесячным периодом страхования",- рассказали о нюансах в пресс-службе пензенского минфина.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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