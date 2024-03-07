Глава республики Пасечник рассказал об итогах работы Фонда ОМС в ЛНР за прошедший год

В ЛНР полисы ОМС получили более 1,1 млн человек

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

В ЛНР за год полисы ОМС получили более 1,1 млн человек. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.

Фото: t.me/glava_lnr_info by Телеграм-канал главы ЛНР Леонида Пасечника

По словам руководителя республики, за год работы Фонд обязательного медицинского страхования открыл в ЛНР 13 своих офисов. Более 1 млн 100 тысяч человек стали обладателями полиса ОМС.

Кроме того, с начала 2024 года в ЛНР началась оплата медицинской помощи местным жителям по ОМС.

При этом Леонид Пасечник признал, что в регионе ещё бывают случаи, когда в больницах пациентам отказывают в бесплатной медицинской помощи, но "такого быть не должно". Вскоре для граждан организуют единый телефонный номер, по которому можно будет рассказать о таких инцидентах.

Чиновник добавил, что для развития ОМС в ЛНР ещё предстоит проделать много работы, однако он уже сейчас благодарит всех, кто занимается этим направлением.

Напомним, ранее стало известно, что в ДНР приступят к работе сразу пять страховых компаний. Подробнее об этом читайте в нашем материале.