Глава республики Пасечник рассказал об итогах работы Фонда ОМС в ЛНР за прошедший год

В ЛНР за год полисы ОМС получили более 1,1 млн человек. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.
По словам руководителя республики, за год работы Фонд обязательного медицинского страхования открыл в ЛНР 13 своих офисов. Более 1 млн 100 тысяч человек стали обладателями полиса ОМС.
Кроме того, с начала 2024 года в ЛНР началась оплата медицинской помощи местным жителям по ОМС.
При этом Леонид Пасечник признал, что в регионе ещё бывают случаи, когда в больницах пациентам отказывают в бесплатной медицинской помощи, но "такого быть не должно". Вскоре для граждан организуют единый телефонный номер, по которому можно будет рассказать о таких инцидентах.
Чиновник добавил, что для развития ОМС в ЛНР ещё предстоит проделать много работы, однако он уже сейчас благодарит всех, кто занимается этим направлением.
Напомним, ранее стало известно, что в ДНР приступят к работе сразу пять страховых компаний. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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