В ДНР функционируют пять страховых компаний. Они предлагают разные программы страхования

Захаров: Пять страховых компаний заняли рынок в ДНР

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

В ДНР работает пять страховых компаний, сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Максим Захаров.

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Страховщики предлагают разные программы, но в совокупности они охватывают весь комплекс страховых услуг, в которых нуждаются граждане ДНР, отметил Захаров.

Представитель Минэкономразвития ДНР перечислил страховщиков, первыми зашедших на рынок. Ими оказались "ХАТХОР", "ПСБ Страхование", "Гайде", "Астро-Волга" и "Крымская первая страховая компания". Последняя функционирует в ДНР с момента вхождения республики в состав России. Гендиректор компании обещал, что к концу 2024 года ее офисы появятся на всех новых территорриях: в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее выяснилось, получат ли жители Санкт-Петербурга страховку за поврежденные в результате атаки беспилотников автомобили.