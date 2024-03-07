В Пермском крае суд заставил мужчину оплатить лечение женщине, которая попала под его авто, переходя дорогу на красный свет

В Прикамье местный фонд ОМС отсудил у мужчины, устроившего ДТП, почти 100 тысяч рублей за лечение пострадавшей в аварии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на картотеку Свердловского районного суда Перми.
Несколько лет назад водитель сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. Имея полис ОМС, женщина лечилась за счёт страховки.
Однако территориальный фонд решил взыскать с виновника аварии расходы на медицинские услуги для клиентки и обратился в суд. Требования организации были удовлетворены частично.
— Иск был частично удовлетворен и сейчас мужчина должен выплатить организации 94 тысячи рублей, — сказано в судебном решении.
При этом водитель выступал против такой меры, так как пешеход пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора, и ранее он уже заплатил сыну пострадавшей 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, пишет издание.
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