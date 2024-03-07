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Российский лидер раскритиковал систему оказания медицинской помощи в США, выступая на молодёжном фестивале

Путин: в США без страховки можно умереть на пороге больницы

0:51
Страхование

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал американскую социальную систему. На эту тему глава государства говорил на Всемирном молодёжном фестивале.

Путин: в США без страховки можно умереть на пороге больницы
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Как отметил Путин, в США, если не имеешь высокого дохода, можешь остаться без образования и медицинской помощи.

— И люди могут умереть прямо на пороге медицинского учреждения, если у них нет страховки в Соединённых Штатах, — заявил Путин, добавив, что такое случалось не единожды.

При этом российский президент напомнил, что и в остальном мире не всё гладко, однако социальные вопросы будут решаться быстрее при многополярном мировом устройстве.

В отличие от России, в США нет государственной программы медицинского страхования. В нашей стране действует обязательное медстрахование, которое позволяет получать бесплатную помощь медиков в необходимых случаях.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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