Президент РФ Владимир Путин раскритиковал американскую социальную систему. На эту тему глава государства говорил на Всемирном молодёжном фестивале.
Как отметил Путин, в США, если не имеешь высокого дохода, можешь остаться без образования и медицинской помощи.
— И люди могут умереть прямо на пороге медицинского учреждения, если у них нет страховки в Соединённых Штатах, — заявил Путин, добавив, что такое случалось не единожды.
При этом российский президент напомнил, что и в остальном мире не всё гладко, однако социальные вопросы будут решаться быстрее при многополярном мировом устройстве.
В отличие от России, в США нет государственной программы медицинского страхования. В нашей стране действует обязательное медстрахование, которое позволяет получать бесплатную помощь медиков в необходимых случаях.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.