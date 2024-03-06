Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США посчитали, сколько мигрантов пересекло границу при Байдене
Французские ученые обнаружили, что сладости снижают внешнюю привлекательность
Как собака выбирает хозяина
Ford представил новый E-Transit 2024 года
США готовы потратить средства Пентагона для финансирования Украины
Депутат Госдумы Ивлев: появление авиации НАТО в Черном море - вызов для России
Понижены системные требования для Alan Wake 2
Минобороны РФ: техник станции связи Свинаренко настроил радиосеть под обстрелом ВСУ
Йогуртовый соус с творогом: полезная замена покупному майонезу для любых смешанных салатов
Отечественные курорты в первой "пятерке". Выяснилось, куда россияне полетят на мартовские праздники и во сколько обойдется отдых

СК "Росгосстрах" и Travelata.ru рассказали, куда россияне отправятся на мартовские праздники

3:07
Страхование

Самыми популярными направлениями для отдыха на мартовских праздниках для россиян в этом году стали Египет, ОАЭ, Таиланд, отечественные регионы и Турция, сообщают страховая компания "Росгосстрах" и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru

СК "Росгосстрах" и Travelata.ru рассказали, куда россияне отправятся на мартовские праздники
Фото: wikimedia.org by Kora27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лидером является Египет - его выбрали 24% граждан. Средний чек за тур в эту страну составит 167 тысяч рублей. В Арабские Эмираты направятся 19% россиян, а в Таиланд - 18%. Чуть менее популярны российские регионы (14%) и Турция (10%). Дороже всего отдохнуть в Таиланде - средний тур стоит 242 тыс. руб.

Отдых внутри России чуть сдал позиции - в 2023 году мартовские праздники там провели 17% россиян. Средний чек тура в этом году составил 62 тысячи рублей, что на 23% дороже, чем в прошлом.

Отмечается, что для проживания отдыхающие выбирают в основном отели 4* и 5*. Меньше всего желающих остановиться в апартаментах - всего 2%. Самым популярным типом питания стали завтраки (41%), еще 31% предпочли систему «все включено».

«На фоне активного бронирования туров на лето и конец весны мы видим, что на мартовские праздники заказов чуть меньше, чем в 2023 году, несмотря на то, что в этом году 8 Марта приходится на пятницу, и россияне имеют три выходных дня подряд", — прокомментировал статистику директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.

Самым дорогим отдыхом на мартовские выходные будет тур из Москвы в Дубай: за восемь ночей в пятизвездочном отеле с завтраками на троих придется заплатить 900 936 рублей. Дешевле всего обойдется поездка из Москвы в Санкт-Петербург - 15 806 рублей за две ночи в четырехзвездочном отеле без питания на одного.

Что касается страховых полисов путешественников, то россияне кроме базового покрытия включают в договор дополнительные риски (лидируют "несчастный случай" и "спорт"), предусматривающие оказание медицинской помощи. Самыми популярными оказались полисы сроком от 5 до 14 дней (50%), 46% выбрали короткие полисы сроком до 4 дней. В аутсайдерах - полисы сроком от 14 до 16 дней (4%).

«Интересно, что в топ наиболее востребованных страховок входит полис «спорт», это говорит о том, что горнолыжники в период праздников активно закрывают сезон. Россияне стараются интегрировать спорт в свой отдых и обеспечить себя оперативной расширенной медицинской помощью на случай возможных травм», — обратила внимание замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Ранее эксперты рассказали, что стоит включить в страховку, отправляясь в путешествие.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Какие растения никогда не нужно удобрять золой
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Салат с яйцами, яблоками и сыром: прекрасная закуска для праздничного стола
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Последние материалы
Французские ученые обнаружили, что сладости снижают внешнюю привлекательность
Как собака выбирает хозяина
Ford представил новый E-Transit 2024 года
США готовы потратить средства Пентагона для финансирования Украины
Депутат Госдумы Ивлев: появление авиации НАТО в Черном море - вызов для России
Понижены системные требования для Alan Wake 2
Минобороны РФ: техник станции связи Свинаренко настроил радиосеть под обстрелом ВСУ
Йогуртовый соус с творогом: полезная замена покупному майонезу для любых смешанных салатов
Садовые работы начинаются с началом весны
Срок годности туши: важный момент для здоровья глаз и качественного макияжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников