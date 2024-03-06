Отечественные курорты в первой "пятерке". Выяснилось, куда россияне полетят на мартовские праздники и во сколько обойдется отдых

СК "Росгосстрах" и Travelata.ru рассказали, куда россияне отправятся на мартовские праздники

3:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Самыми популярными направлениями для отдыха на мартовских праздниках для россиян в этом году стали Египет, ОАЭ, Таиланд, отечественные регионы и Турция, сообщают страховая компания "Росгосстрах" и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru

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Лидером является Египет - его выбрали 24% граждан. Средний чек за тур в эту страну составит 167 тысяч рублей. В Арабские Эмираты направятся 19% россиян, а в Таиланд - 18%. Чуть менее популярны российские регионы (14%) и Турция (10%). Дороже всего отдохнуть в Таиланде - средний тур стоит 242 тыс. руб.

Отдых внутри России чуть сдал позиции - в 2023 году мартовские праздники там провели 17% россиян. Средний чек тура в этом году составил 62 тысячи рублей, что на 23% дороже, чем в прошлом.

Отмечается, что для проживания отдыхающие выбирают в основном отели 4* и 5*. Меньше всего желающих остановиться в апартаментах - всего 2%. Самым популярным типом питания стали завтраки (41%), еще 31% предпочли систему «все включено».

«На фоне активного бронирования туров на лето и конец весны мы видим, что на мартовские праздники заказов чуть меньше, чем в 2023 году, несмотря на то, что в этом году 8 Марта приходится на пятницу, и россияне имеют три выходных дня подряд", — прокомментировал статистику директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.

Самым дорогим отдыхом на мартовские выходные будет тур из Москвы в Дубай: за восемь ночей в пятизвездочном отеле с завтраками на троих придется заплатить 900 936 рублей. Дешевле всего обойдется поездка из Москвы в Санкт-Петербург - 15 806 рублей за две ночи в четырехзвездочном отеле без питания на одного.

Что касается страховых полисов путешественников, то россияне кроме базового покрытия включают в договор дополнительные риски (лидируют "несчастный случай" и "спорт"), предусматривающие оказание медицинской помощи. Самыми популярными оказались полисы сроком от 5 до 14 дней (50%), 46% выбрали короткие полисы сроком до 4 дней. В аутсайдерах - полисы сроком от 14 до 16 дней (4%).

«Интересно, что в топ наиболее востребованных страховок входит полис «спорт», это говорит о том, что горнолыжники в период праздников активно закрывают сезон. Россияне стараются интегрировать спорт в свой отдых и обеспечить себя оперативной расширенной медицинской помощью на случай возможных травм», — обратила внимание замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Ранее эксперты рассказали, что стоит включить в страховку, отправляясь в путешествие.