ВСК выплатит страховые компенсации пострадавшим от взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Тыве

НССО: Пострадавшим из-за аварии на Шагонарской ТЭЦ положены страховые выплаты от ВСК

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пострадавшим в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва положены компенсации в соответствии с законом об ОСОПО, если случай будет признан страховым,

сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

Фото: mosenergo.ru by ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Глава НССО уточнил, что страховые выплаты должна осуществлять САО "ВСК", так как ответственность владельца ТЭЦ застрахована в этой компании, что подтверждается договором ОСОПО. Признание события страховым возможно после расследования случившегося надзорными органами.

Чтобы получить выплаты, пострадавшие должны обратиться в страховую компанию и предоставить документы с указанием характера полученных травм, заключения врача и подтверждением периода нетрудоспособности. Размер компенсаций зависит от нанесенного здоровью ущерба.

Утром 6 марта на ТЭЦ в городе Шагонаре Республики Тыва произошел взрыв, предположительно, из-за детонации угольной пыли в центральной котельной. В результате инцидента пострадало 23 человека, часть из которых была доставлена в больницу с отравлением угарным газом и ожогами.

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