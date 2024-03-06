ВСК выплатит страховые компенсации пострадавшим от взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Тыве

Пострадавшим в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва положены компенсации в соответствии с законом об ОСОПО, если случай будет признан страховым,
сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.
Глава НССО уточнил, что страховые выплаты должна осуществлять САО "ВСК", так как ответственность владельца ТЭЦ застрахована в этой компании, что подтверждается договором ОСОПО. Признание события страховым возможно после расследования случившегося надзорными органами.
Чтобы получить выплаты, пострадавшие должны обратиться в страховую компанию и предоставить документы с указанием характера полученных травм, заключения врача и подтверждением периода нетрудоспособности. Размер компенсаций зависит от нанесенного здоровью ущерба.
Утром 6 марта на ТЭЦ в городе Шагонаре Республики Тыва произошел взрыв, предположительно, из-за детонации угольной пыли в центральной котельной. В результате инцидента пострадало 23 человека, часть из которых была доставлена в больницу с отравлением угарным газом и ожогами.
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