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Выплаты вкладчикам ликвидированного банка "Гефест" сегодня начало Агентство по страхованию вкладов

Вкладчикам банка "Гефест" рассказали, как получить страховые выплаты

0:56
Страхование

6 марта вкладчики банка "Гефест" начали получать страховые выплаты в связи с ликвидацией финансового учреждения. Об этом заявили в Агентстве по страхованию вкладов.

Вкладчикам банка "Гефест" рассказали, как получить страховые выплаты
Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Получить деньги бывшие клиенты "Гефеста" смогут через "Россельхозбанк"". Выплаты будут идти до тех пор, пока не закончится процедура ликвидации банка, уточнили в АСВ.

С 19 марта вкладчики "Гефеста" смогут оформить заявление на средства через интернет — на "Госуслугах" или на сайте АСВ.

— По данным реестра обязательств ООО КБ "Гефест", страховая ответственность АСВ оценивается в размере 154,5 млн рублей, — отметили в агентстве.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что АСВ исключил из реестра по страхованию вкладов "Объединённый Банк Республики". Организация была добровольно ликвидирована. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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