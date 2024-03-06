Выплаты вкладчикам ликвидированного банка "Гефест" сегодня начало Агентство по страхованию вкладов

6 марта вкладчики банка "Гефест" начали получать страховые выплаты в связи с ликвидацией финансового учреждения. Об этом заявили в Агентстве по страхованию вкладов.
Получить деньги бывшие клиенты "Гефеста" смогут через "Россельхозбанк"". Выплаты будут идти до тех пор, пока не закончится процедура ликвидации банка, уточнили в АСВ.
С 19 марта вкладчики "Гефеста" смогут оформить заявление на средства через интернет — на "Госуслугах" или на сайте АСВ.
— По данным реестра обязательств ООО КБ "Гефест", страховая ответственность АСВ оценивается в размере 154,5 млн рублей, — отметили в агентстве.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что АСВ исключил из реестра по страхованию вкладов "Объединённый Банк Республики". Организация была добровольно ликвидирована. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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