Страхование компьютера: основные рекомендации

Как застраховать компьютер

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Не секрет, что для большинства работников на фрилансе компьютер является главным рабочим инструментом, так же как и для профессиональных геймеров. Поэтому для них критически важно иметь страховку на случай поломки компьютера для того, чтобы в страховом случае их рабочий процесс не прерывался надолго.

Итак, что нужно делать для страховки компьютера?

1. Выбрать страховую компанию, желательно специализирующуюся на страховании техники.

2. Определить стоимость компьютера в его комплектации на данный момент, а также определить стоимость амортизации с учётом интенсивности использования.

3. Определить страховые случаи. Как правило, для компьютеров такими случаями могут быть перегорание блока питания, выход из строя видеокарты или материнской платы, то есть самых дорогостоящих элементов системного блока.

4. Подать заявление и оформить страховой полис.

В случае наступления страхового случая поломки должны быть зафиксированы специалистом на предмет их естественного происхождения, не связанного с неправильной эксплуатацией компьютера.