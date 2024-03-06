Николай Кардашевский возглавил "РБ Страхование", Денис Гаврилов покинул ГК BestDoctor

BestDoctor: Николай Кардашевский возглавил "РБ Страхование" вместо Дениса Гаврилова

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Денис Гаврилов покинул ГК BestDoctor, вместо него "РБ Страхование" возглавил Николай Кардашевский, сообщили АСН представители группы компаний.

В холдинге отметили, что Кардашевский продолжит осуществлять функции директора по рискам и курировать вопросы регуляторной отчетности, актуарных расчетов, финансового риск-менеджмента, финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний.

Глава страхового актива ООО "РБ Страхование Жизни" Борис Бальбоа войдет в совет директоров компании и будет представлять ее в Ассоциации Страховщиков Жизни.

Денис Гаврилов был назначен генеральным директором "РБ Страхование" в октябре 2023 года. Перед этим он покинул аналогичный пост в АО СК "Бестиншур". В задачи Гаврилова в BestDoctor входило курирование интеграции группы компаний и страховщиков Росбанка.