"РЕСО-Гарантия" заявила о готовности выплатить компенсации пострадавшим при падении лифта в Санкт-Петербурге

Пострадавшим при падении лифта в Петербурге положены страховые выплаты от "РЕСО-Гарантии"

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пострадавшим при падении лифта в Санкт-Петербурге положены страховые выплаты, если случай будет признан страховым, заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

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Представитель НССО сообщил, что ответственность владельца упавшего лифта застрахована в САО "РЕСО-Гарантия", что подтверждается договором ОСОПО. Компания заявила о готовности выплатить компенсации, если случай будет признан страховым после расследования случившегося надзорными органами.

За получением компенсации вреда здоровью пострадавшим нужно обратиться в страховую компанию и предоставить документы с указанием полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Размер выплат зависит от полученного ущерба.

5 марта в доме № 10 на Новгородском проспекте в Санкт-Петербурге лифт с 15 пассажирами упал в шахту с восьмого этажа. Предположительно, причиной падения стал перегруз кабины. В результате падения были госпитализированы двое взрослых и двое детей.

Ранее страховая компания выплатила почти 10 млн рублей россиянину, ставшему виновником ДТП.