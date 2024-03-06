"РЕСО-Гарантия" заявила о готовности выплатить компенсации пострадавшим при падении лифта в Санкт-Петербурге

Пострадавшим при падении лифта в Санкт-Петербурге положены страховые выплаты, если случай будет признан страховым, заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.
Представитель НССО сообщил, что ответственность владельца упавшего лифта застрахована в САО "РЕСО-Гарантия", что подтверждается договором ОСОПО. Компания заявила о готовности выплатить компенсации, если случай будет признан страховым после расследования случившегося надзорными органами.
За получением компенсации вреда здоровью пострадавшим нужно обратиться в страховую компанию и предоставить документы с указанием полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Размер выплат зависит от полученного ущерба.
5 марта в доме № 10 на Новгородском проспекте в Санкт-Петербурге лифт с 15 пассажирами упал в шахту с восьмого этажа. Предположительно, причиной падения стал перегруз кабины. В результате падения были госпитализированы двое взрослых и двое детей.
Ранее страховая компания выплатила почти 10 млн рублей россиянину, ставшему виновником ДТП.
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