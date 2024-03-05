Жители Санкт-Петербурга хотят оформлять страховку на квартиру с риском прилета БПЛА

Жители Петербурга стали чаще звонить в страховые компании для того, чтобы застраховать квартиры, если в них случайно попадет беспилотный летательный аппарат или его обломки. Об этом сообщает "Мойка 78".
По словам страховщиков, пока массовости в этом явлении нет, но сотрудники подготавливают страховые программы по таким случаям. Люди смогут получить страховую выплату, если квартира разрушится от прилета БПЛА.
Напоминаем, что в начале марта беспилотник взорвался в Санкт-Петербурге. Из-за ударной волны покосились балконы, были выбиты стекла. В некоторых квартирах начались пожары. Жертв от взрыва нет.
"Если жилье отнесут к первой группе тяжести повреждений — собственник получит 150 тыс. рублей. Вторая группа — 75 тыс. рублей, а третья — 25 тыс. рублей. Также людям обещают оплатить коммунальные счета, если ремонтные работы затянутся", — сказали представители власти.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.