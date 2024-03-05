Жителям Улан-Удэ предложили застраховаться из-за паводков и пожаров

Жителей Улан-Удэ призвали защитить себя от большой воды и огня

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Комитет по ГО и ЧС администрации города Улан-Удэ посоветовал местным жителям позаботиться о страховании своего имущества. Связано это с вероятными паводками и приближающимся летним периодом с высокой пожароопасностью.

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Таким образом, если случится затопление, пожар или любая другая аварийная ситуация, то собственник сможет получить страховую выплату.

"Необходимо активизироваться именно сейчас, потому что в некоторых крупных страховых компаниях вводятся ограничения в летний пожароопасный или паводковый период на страхование объектов, которые находятся в зоне риска. Такие ограничения снимаются в зимний период", — предупредил Дмитрий Фёдоров.

Чтобы составить соглашение о страховании, необходимо предоставить паспорт собственника и документ о собственности, а также членскую или садоводческую книжку, если это СНТ или ДНТ.