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Жителям Улан-Удэ предложили застраховаться из-за паводков и пожаров

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Страхование

Комитет по ГО и ЧС администрации города Улан-Удэ посоветовал местным жителям позаботиться о страховании своего имущества. Связано это с вероятными паводками и приближающимся летним периодом с высокой пожароопасностью.

Жителей Улан-Удэ призвали защитить себя от большой воды и огня
Фото: Openverse by Ibex73 is licensed under CC BY-SA 4.0

Таким образом, если случится затопление, пожар или любая другая аварийная ситуация, то собственник сможет получить страховую выплату.

"Необходимо активизироваться именно сейчас, потому что в некоторых крупных страховых компаниях вводятся ограничения в летний пожароопасный или паводковый период на страхование объектов, которые находятся в зоне риска. Такие ограничения снимаются в зимний период", — предупредил Дмитрий Фёдоров.

Чтобы составить соглашение о страховании, необходимо предоставить паспорт собственника и документ о собственности, а также членскую или садоводческую книжку, если это СНТ или ДНТ.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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