В Москве поймали мошенников, получивших страховку за несуществующие ДТП

ВМ: мошенники получали страховку за несуществующие ДТП в Москве

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ Владимир Васенин рассказал, что группировка мошенников занимались оформлением не произошедших дорожно-транспортных происшествий. Также они получали за них страховые выплаты.

Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

Он отметил, что злоумышленники пользовались заранее продуманной схемой. Они сначала арендовали машины, потом делали оформление ДТП, которое на самом деле не происходило, и получали страховку. Чтобы скрыть свою деятельность, преступники указывали подставные счета.

Через некоторое время сотрудники страховой компании заподозрили неладное и решили обратиться к правоохранительным органам. Полиция нашла аферистов и задержала их. В группу мошенников входили две женщины и двое мужчин.

После обыска у преступников отобрали телефоны, оружие без регистрации, документы. Один признался, что работал в автосервисе и к нему обратился с такой идеей подельник. Они нашли других помощников. Сейчас возбуждено против них уголовное дело.