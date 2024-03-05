В Москве поймали мошенников, получивших страховку за несуществующие ДТП

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ Владимир Васенин рассказал, что группировка мошенников занимались оформлением не произошедших дорожно-транспортных происшествий. Также они получали за них страховые выплаты.
Он отметил, что злоумышленники пользовались заранее продуманной схемой. Они сначала арендовали машины, потом делали оформление ДТП, которое на самом деле не происходило, и получали страховку. Чтобы скрыть свою деятельность, преступники указывали подставные счета.
Через некоторое время сотрудники страховой компании заподозрили неладное и решили обратиться к правоохранительным органам. Полиция нашла аферистов и задержала их. В группу мошенников входили две женщины и двое мужчин.
После обыска у преступников отобрали телефоны, оружие без регистрации, документы. Один признался, что работал в автосервисе и к нему обратился с такой идеей подельник. Они нашли других помощников. Сейчас возбуждено против них уголовное дело.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.