Есть исключение: при каких обстоятельствах можно управлять авто без ОСАГО

Водителей проинформировали, когда можно управлять авто без ОСАГО

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автоюрист порталу njcar.ru рассказал, что есть некоторые ситуации, при которых управлять автомобилем можно будет без страховки ОСАГО.

Фото: openverse.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0.

По словам эксперта, прежде всего такие ситуации будут решаться по усмотрению сотрудника ГИБДД, то есть он может сделать исключение и не составить протокол нарушения.

Водитель может управлять чужим автомобилем и быть не вписанным в страховку ОСАГО в том случае, если автовладельцу стало плохо и есть сопровождающий его второй водитель. В этой ситуации инспектор ГИБДД может принять во внимание имеющиеся форс-мажорные обстоятельства, проводить до близлежащей больницы владельца машины и нарушителя, но может этого не сделать.

Напоминаем, что в соответствии с российским законом, если водитель садится за руль без страховки, то ему положен штраф.