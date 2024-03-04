Есть исключение: при каких обстоятельствах можно управлять авто без ОСАГО

Автоюрист порталу njcar.ru рассказал, что есть некоторые ситуации, при которых управлять автомобилем можно будет без страховки ОСАГО.
По словам эксперта, прежде всего такие ситуации будут решаться по усмотрению сотрудника ГИБДД, то есть он может сделать исключение и не составить протокол нарушения.
Водитель может управлять чужим автомобилем и быть не вписанным в страховку ОСАГО в том случае, если автовладельцу стало плохо и есть сопровождающий его второй водитель. В этой ситуации инспектор ГИБДД может принять во внимание имеющиеся форс-мажорные обстоятельства, проводить до близлежащей больницы владельца машины и нарушителя, но может этого не сделать.
Напоминаем, что в соответствии с российским законом, если водитель садится за руль без страховки, то ему положен штраф.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.