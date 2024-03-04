Выгодны ли краткосрочные полисы ОСАГО? Финансовый специалист пояснила, когда они будут актуальны

Эксперт Ермилова рассказала, зачем нужен короткий полис ОСАГО

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финансовый эксперт Мария Ермилова рассказала, что оформлять короткий полис ОСАГО будет не так выгодно, как годовой. Но в некоторых ситуациях этот вариант будет очень актуален, пишет издание "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by Shuets Udono is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отмечаем, что короткий полис ОСАГО можно будет оформлять на срок от одного дня до трех месяцев. Раньше он был доступен только в исключительной ситуации, когда нужно было доехать до регистрационного места или если автомобиль был зарегистрирован в другой стране.

"Страховые компании на такие виды страховок будут определять тарифы самостоятельно. Здесь может формироваться конкурентная среда и более выгодные тарифы, поскольку агенты будут стараться привлечь клиентуру", — сказала эксперт.

Краткосрочные ОСАГО в некоторых ситуациях действительно помогут не переплатить. Например, если владелец автомобиля планирует его продажу, то на период до сделки можно оформить полис. Также это необходимо в ситуации с перегоном машины.