Среди россиян всё популярнее становится опция страхования от укусов клещей, сообщила "Югория"

Россияне стали чаще страховаться от укусов клещей

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Жители регионов России стали чаще страховаться от укусов клещей. Об этом сообщила в своём пресс-релизе группа компаний "Югория".

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В прошлом году лидерами по использованию такой опции стали жители Свердловской и Челябинской, Кемеровской и Кировской, а также Томской областей, Красноярского и Алтайского краёв. При этом чаще всего к страховщику из-за укусов клещей обращались в Челябинской области, Красноярском и Алтайском краях.

Компания приводит данные Роспотребнадзора, согласно которым в 2023 году в больницы из-за нападений клещей обратились более 400 тысяч человек. По этому виду страхования за ушедший год сама фирма выплатила более 48 млн рублей свыше 10,5 тысячам клиентов.

Напомним, ранее стало известно, что в Томской области жительница нашла луговых клещей на своей собаке. Причём это произошло зимой — в феврале 2024 года. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.