В Якутии мужчине через суд пришлось добиваться пенсии, так как Фонд пенсионного и социального страхования не учёл весь его стаж

ФПСС не учёл работу россиянина в Казахстане и отказал ему в пенсии

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Якутии мужчина пожаловался в прокуратуру города Удачный на то, что чиновники отказали ему в назначении досрочной пенсии по старости. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

Фото: flickr.com by Pedro Ribeiro Simões is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования заявили, что гражданину не хватает стажа для оформления пенсии. Однако прокуратура во время разбирательства выяснила, что мужчина отработал более 25 лет, а специалисты фонда проигнорировали 4-летний отрезок его карьеры в Казахстане.

В итоге прокуратура через суд потребовала назначить россиянину досрочную пенсию по старости. Суд требование удовлетворил. После перерасчёта в пользу мужчины государство выплатит порядка полумиллиона рублей.

Ранее в Госдуме предложили платить россиянам повышенную пенсию за стаж от 30 лет. Речь идёт о доплате в размере до двух прожиточных минимумов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.