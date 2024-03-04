Страховые компании рассказали, какие запчасти для автомобилей сильнее всего поднялись в цене

Страховщики назвали самые подорожавшие детали авто

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Росгосстрах" выяснил, какие детали автомобилей подорожали сильнее всего за последнее время. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Компания учитывала только те детали, которые чаще всего требуют замены после автомобильных аварий. Речь идёт о лобовых стёклах, капотах и бамперах, крыльях и фарах.

Так, у машин марки Mercedes Benz эти запчасти с января 2022 года по январь нынешнего года "подросли" в цене на 94,2%. Для BMW рост составил 75,3%, а для Skoda — 83,5%.

Для японских автомобилей, популярных в нашей стране, таких как Toyota и Lexus, детали подорожали более чем на 40%, а для моделей ВАЗ/Lada — почти на 30%.

Как заявили в страховой компании, с учётом роста цен на запчасти и на ОСАГО, многие россияне стали водить аккуратнее и реже сообщать о мелких повреждениях, чтобы не портить пролонгацию КАСКО.

Напомним, ранее автоэксперты рассказали, как избежать мошеннических схем в автосервисах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.