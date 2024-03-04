Страховые компании рассказали, какие запчасти для автомобилей сильнее всего поднялись в цене

"Росгосстрах" выяснил, какие детали автомобилей подорожали сильнее всего за последнее время. Об этом сообщает "Российская газета".
Компания учитывала только те детали, которые чаще всего требуют замены после автомобильных аварий. Речь идёт о лобовых стёклах, капотах и бамперах, крыльях и фарах.
Так, у машин марки Mercedes Benz эти запчасти с января 2022 года по январь нынешнего года "подросли" в цене на 94,2%. Для BMW рост составил 75,3%, а для Skoda — 83,5%.
Для японских автомобилей, популярных в нашей стране, таких как Toyota и Lexus, детали подорожали более чем на 40%, а для моделей ВАЗ/Lada — почти на 30%.
Как заявили в страховой компании, с учётом роста цен на запчасти и на ОСАГО, многие россияне стали водить аккуратнее и реже сообщать о мелких повреждениях, чтобы не портить пролонгацию КАСКО.
Напомним, ранее автоэксперты рассказали, как избежать мошеннических схем в автосервисах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.