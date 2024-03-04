В Госдуму внесут законопроект, который предлагает ввести страховку машин от падения деревьев и сосулек

В России предложили страховать автомобили от падения сосулек и деревьев

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России может появиться новый вид страхования автомобилей. Слова парламентария передаёт RTVI.

Как пояснил Нилов, речь идёт об отдельном виде страхования для организаций, которые могут во время своей работы повредить машины россиян. Это коснётся работников коммунальной сферы, дорожных служб, доставщиков и сотрудников подрядных организаций

Предложение заключается в том, чтобы сотрудники таких предприятий в обязательном порядке оформляли страхование ответственности. В случае инцидентов с машинами, страховые фирмы будут взыскивать ущерб с компаний, которые его допустили, сказал депутат.

При этом издание напоминает, что ранее в Думу был внесён подобный законопроект, но его отклонили. Документ предлагал разрешить страховщикам требовать возмещения ущерба по ОСАГО от государственных органов или коммунальщиков.

Напомним, накануне стало известно, с каким пробегом лучше всего приобретать поддержанный автомобиль. Подробнее об этом читайте в нашем материале.