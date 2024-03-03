Недовольны списком клиник и врачей. Только 56% сотрудников компаний используют полис ДМС

SuperJob: В России 40% сотрудников не пользуются полисом ДМС от работодателя

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полисом добровольного медицинского страхования от компании пользуются только 56% сотрудников, сообщил сервис по поиску работы SuperJob по результатам февральского опроса.

Фото: flickr.com by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех регионов РФ, застрахованных работодателем в системе ДМС.

SuperJob выяснил, что полис ДМС предоставляют своим сотрудникам 17% компаний. Только 56% опрошенных сказали, что используют его. При этом женщины прибегают к полису чаще мужчин (67% против 49%).

Четверть респондентов сообщила, что не нуждается в медицинских услугах по ДМС из-за редких жалоб на здоровье. 13% не успевают посещать медучреждения. 6% оказались недовольны самим полисом: предоставленным списком клиник, врачей или услуг, низким качеством медицинской помощи, а также сложностью записи на прием к специалистам.

Ранее АСВ начало выплачивать страховые возмещения клиентам Qiwi банка, у которого 21 февраля отозвали лицензию.