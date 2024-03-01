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Как отремонтировать автомобиль по ОСАГО: все нюансы

Правила ремонта автомобиля по страховке ОСАГО в 2024 году

1:14
Страхование

Стало известно, что средняя стоимость ремонта китайского автомобиля выросла на 1-25% за год. Количество страховых случаев выросло больше чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Правила ремонта автомобиля по страховке ОСАГО в 2024 году
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В связи с этим появляется вопрос, как отремонтировать автомобиль и воспользоваться страховкой для покрытия расходов.

При наличии страховки ОСАГО по действующему законодательству страховщик сам решает выплатить владельцу автомобиля денежную компенсацию или отправить машину в ремонт по ОСАГО. Чаще выбирается второй вариант.

Стоит отметить, что если необходим дорогостоящий ремонт, то полис ОСАГО может не покрыть все затраты, поскольку есть ограничения на выплаты. Так, максимальная сумма в 2024 году не может превысить 400 тысяч рублей. Здесь не будет иметь значения модель машины. Если выплаты для ремонта не хватит, то в таком случае разницу можно потребовать с виновника дорожно-транспортного происшествия в судебном и досудебном порядке.

Если же ремонт по ОСАГО был выполнен плохо, то претензии нужно предъявлять не СТО, а самому страховщику. Если это не поможет, то тогда можно обратиться с претензией в Центробанк или же в суд.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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