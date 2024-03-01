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Чем отличается КАСКО от ОСАГО и что нужно приобретать в первую очередь?

КАСКО и ОСАГО: основные отличия и специфика

1:52
Страхование

В этой статье мы разберёмся, что такое КАСКО и ОСАГО. Все слышали эти слова, но любому, кто планирует приобретать автомобиль или учиться на права желательно запомнить нечто большее, чем эти аббревиатуры. 

КАСКО и ОСАГО: основные отличия и специфика
Фото: МВД РФ

Итак, обо всём по порядку. ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности) и КАСКО (добровольное страхование транспортного средства) - это два разных типа страхования автомобиля.

ОСАГО является обязательным видом страхования и покрывает ущерб, который застрахованный водитель может нанести другим участникам дорожного движения. В случае ДТП, страховая компания возмещает ущерб, нанесенный пострадавшим, в пределах установленных лимитов. ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный самому застрахованному автомобилю.

КАСКО, в свою очередь, является добровольным видом страхования, которое покрывает ущерб, нанесенный застрахованному автомобилю в результате различных рисков, таких как угон, хищение, повреждение в ДТП, пожар, стихийные бедствия и т.д. КАСКО также может покрывать дополнительные услуги, такие как эвакуация автомобиля, помощь на дороге, замена стекол и другие.

Таким образом, основное отличие между ОСАГО и КАСКО заключается в том, что ОСАГО покрывает ответственность перед третьими лицами, а КАСКО защищает автомобиль от различных рисков и ущерба.

В первую очередь необходимо приобрести полис ОСАГО, так как он является обязательным для всех владельцев автомобилей. После покупки ОСАГО можно рассмотреть возможность приобретения полиса КАСКО, который обеспечивает дополнительное страхование автомобиля.

При этом, конечно, можно хранить автомобиль без страховки, если он не используется. Однако, если автомобиль будет использоваться на дороге, то необходимо иметь страховку ОСАГО.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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