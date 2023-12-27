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Когда страхование банковского вклада оказывается фиктивным

1:52
Страхование

Открыв счет в банке, стоит быть особенно внимательным при ознакомлении с предложенным договором страхования от мошенничества, заявил эксперт по информационной безопасности Игорь Серегин в эфире радио "Спутник в Крыму". Согласно его высказыванию, не все страховые услуги, предлагаемые банками, обеспечивают должную защиту от неправомерных действий.

Когда страхование банковского вклада оказывается фиктивным
Фото: flickr. com by ING Nederland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Существует риск, что определенные виды страховок могут оказаться малоэффективными и не обеспечивать должный уровень защиты. В частности, могут быть предложены страховки, которые оказываются бесполезными. Эксперт подчеркнул необходимость серьезных условий и правильных оценок, предусмотренных в договоре со страховой компанией. Важным моментом является включение в страховку мошеннического влияния на операции, проведенные без согласия клиента.

Некоторые компании предлагают страховку, не охватывающую все случаи неправомерного списания средств. Это может проявиться в договорах, оговаривающих, что страховка не выплачивается в случае нарушения правил использования карты, что включает в себя мошеннические списания. Эксперт предостерегает от организаций, которые могут отказать в выплате страховки, если клиент нарушил правила использования карты, например, предоставив мошенникам номер карты.

Однако лучшей защитой от мошенничества всегда остается бдительность и критическое мышление, отметил эксперт. Эти качества особенно важны в новогодние выходные, когда активизируются мошеннические схемы. Согласно его словам, многие мошенники ожидают, что в начале января службы безопасности банков будут работать не в полную силу, и они усиливают атаки, рассчитывая на более низкую бдительность клиентов.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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