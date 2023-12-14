308 миллиардов долларов: в такую сумму оценивается ущерб в США от страхового мошенничества

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Комиссар по страхованию Миссисипи Майк Чейни поделился информацией о масштабах страхового мошенничества. Ежегодно в результате мошеннических схем ущерб достигает более 308 миллиардов долларов, это как если сложить долларовые купюры в стопку — они бы протянулись до Луны и обратно 16 раз. Эти шокирующие цифры предоставлены Коалицией против страхового мошенничества.

Фото: Собственная работа by Michael Marcovici is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

ФБР полагает, что мошенничество на среднюю семью ложится в виде дополнительных страховых взносов в размере 400-700 долларов в год. Страховое мошенничество несет ущерб не только потерпевшим, но и компаниям, сталкивающимся с расходами в миллиарды долларов, которые переносятся на потребителей в виде повышенных страховых премий.

В области страхового мошенничества распространены различные сценарии, такие как предложение поддельных полисов по низким ценам, действующих компаний, представляющихся страховыми, и агентов, присваивающих средства страхователей. Потребители также могут совершать мошенничества, включая умышленную инсценировку несчастных случаев и преувеличение требований к страховым выплатам. Все это создает серьезные последствия и требует бдительности со стороны общества и компетентных органов.