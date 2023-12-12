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До 17%: автозапчасти рекордно дорожают на территории России

3:23
Страхование

В течение 2023 года стоимость автозапчастей для легковых автомобилей в России выросла на 7-17%, что было зафиксировано на агрегаторах объявлений и в каталогах страхового ремонта автомобилей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей "Дрома" и Российского союза автостраховщиков (РСА).

До 17%: автозапчасти рекордно дорожают на территории России
Фото: flickr. com by Brian Snelson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Представители ресурса "Дром" сообщают, что цены на автозапчасти в среднем поднялись на 17% за 2023 год. Этот рост, по их мнению, обусловлен ослаблением рубля и логистическими издержками. Менеджер проекта "Дром" Александр Скороходов отмечает, что прошлогодние изменения не могли не повлиять на стоимость автозапчастей в текущем году, и ожидать их снижения в ближайшем будущем пока нецелесообразно. Особенно заметен рост цен на автомобильные бренды, покинувшие российский рынок.

Помимо самих запчастей, также подорожали компоненты для регулярного технического обслуживания автомобилей: фильтры выросли на 2-3%, щетки стеклоочистителя на 7%, масла на 14%, а ремни, тормозные колодки и диски подскочили в цене на 15%. Стоимость свечей зажигания осталась примерно на уровне 2022 года.

РСА, обновляя свои справочники средней стоимости автозапчастей четыре раза в год, сообщает, что по сравнению со справочниками от 19 декабря 2022 года, в новых средняя стоимость комплектующих выросла на 7,4%.

Президент РСА Евгений Уфимцев отмечает, что в целом рост стоимости за год оказался невелик. Первоначальные прогнозы, сделанные из-за колебаний валютных курсов, были менее оптимистичными. Уфимцев также подчеркивает, что рост цен на детали варьировался по маркам автомобилей, с увеличением цен для некоторых и снижением для других. В РСА уверены, что ситуация с комплектующими стабилизируется.

Другие эксперты также утверждают, что ситуация на рынке автозапчастей стабилизировалась осенью 2023 года, и значительного роста цен в ближайшем будущем не ожидается. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отмечает, что за год цены на автозапчасти для легковых автомобилей выросли примерно на 15%. Запчасти из Европы подорожали на 20%, российские и китайские — на 10%.

Представитель "Дрома" предполагает, что стоимость технического обслуживания автомобилей может вырасти примерно на 10-15%. Особенно сильно подорожает обслуживание у официальных дилеров, использующих оригинальные запчасти, в связи с колебаниями валютных курсов. Председатель Региональной ассоциации станций техобслуживания Ольга Селезнева заявляет, что средняя стоимость нормо-часа работ по техническому обслуживанию легковых автомобилей почти не изменилась за год и составила от 700 до 2000 рублей. Она также указывает, что основная проблема заключается не в стоимости запчастей, а в нехватке квалифицированных автомехаников и слесарей.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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