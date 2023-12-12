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Москвичам открыли свободный доступ к их электронным медицинским картам

1:01
Страхование

Жители столицы, обладающие полисом обязательного медицинского страхования и полной учетной записью на портале mos.ru, теперь автоматически получают доступ к своей электронной медицинской карте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичам открыли свободный доступ к их электронным медицинским картам
Фото: архив Правды.Ру by Макар Горшенин

Ранее, по словам Собянина, для получения доступа к электронной медкарте требовалась упрощенная заявка. Теперь эта процедура автоматизирована для жителей города с полисом ОМС и полной учетной записью на портале mos.ru. Электронную медкарту можно увидеть как на портале mos.ru, так и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", сообщает Интерфакс.

Электронная медкарта содержит результаты исследований, протоколы врачебных осмотров и другие медицинские данные. Пользователи имеют возможность самостоятельно добавлять и скачивать документы из медкарты, а также вносить информацию о личном и семейном анамнезе, подчеркнул мэр Собянин.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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