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Луна берёт власть в середине июля: трём знакам повезёт больше всего, остальным — слушайте интуицию

Гороскопы

С 16 июля 2026 года Солнце переходит в знак Рака. Этот период смещает фокус внимания с внешних достижений на внутренний мир, семейные узы и интуитивное восприятие реальности. Поскольку Раком управляет Луна, время будет отмечено повышенной эмоциональностью и стремлением к домашнему уюту.

Лунная пустыня
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лунная пустыня

Овен

Настроение может быть нестабильным, что приведет к эмоциональным качелям. В рабочих делах возможны временные трудности, поэтому стоит больше полагаться на внутреннее чутье, чем на сухой расчет. Рекомендуется уделить время близким и личному развитию.

Телец

Финансовая ситуация может измениться. В этот период чувства будут влиять на принятие решений сильнее обычного. Хорошее время для укрепления партнерских связей и рассмотрения новых предложений.

Близнецы

Первый план выйдет общение. Социальные контакты станут активнее, однако есть риск недопонимания с окружающими. Полезно контролировать эмоциональные порывы и доверять своим предчувствиям.

Рак

Период максимально благоприятен для самореализации. Эмоциональный интеллект станет главным преимуществом. Стоит сосредоточиться на благоустройстве дома, укреплении семейных связей и заботе о близких.

Лев

Лидерские качества и творческий потенциал будут востребованы. Чтобы не допустить ошибок, важно не позволять эмоциям затуманивать рассудок. Природное обаяние поможет привлечь внимание к своим проектам.

Дева

Внимание сместится на вопросы здоровья и общего самочувствия. Аналитический подход поможет справиться с возникшими сложностями. Рекомендуется пересмотреть рацион и привычный образ жизни.

Весы

Центральной темой станут личные отношения. Дипломатичность и умение сглаживать углы помогут разрешить застарелые конфликты. Возможны новые романтические знакомства.

Скорпион

Интуиция обострится, что поможет в процессе внутренней трансформации. Эмоциональная глубина станет притягательной для окружающих. Стоит быть настороже в отношении скрытых мотивов других людей.

Стрелец

Оптимизм и тяга к приключениям принесут пользу. Вероятны поездки и получение нового опыта. Полезно сохранять связь с реальностью и не пытаться успеть всё одновременно.

Козерог

Дисциплина и амбиции подвергнутся проверке. Сейчас лучше сосредоточиться на долгосрочных целях и проявить терпение. Финансовые вопросы потребуют детального планирования.

Водолей

Инновационные идеи и общественные инициативы могут получить признание. Результаты принесут групповые проекты и расширение круга знакомых. Полезно быть открытым к альтернативным точкам зрения.

Рыбы

Духовная и эмоциональная чувствительность возрастет. Приоритетом станут творчество и решения, основанные на интуиции. Стоит избегать ухода от реальности и сохранять связь с повседневными задачами.

Наиболее позитивное влияние транзита могут ощутить Раки, Скорпионы и Рыбы.

Для гармонизации состояния в этот период астрологическая трактовка рекомендует использовать в одежде белый или синий цвета, практиковать медитацию и проводить время у воды. Поможет также проявление сострадания и заботы о других.

Общий вектор периода — развитие эмоционального интеллекта и укрепление связей с семьей. Внимание к внутренним ощущениям поможет всем знакам сбалансировать личную жизнь и психологическое состояние.

Гороскоп носит развлекательный характер и не заменяет профессиональные рекомендации.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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