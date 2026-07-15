Солнце в Раке включает режим честности с 16 июля: кому придётся признать то, что давно откладывалось

16 июля 2026 года Солнце перейдет в знак Рака. Этот астрологический транзит смещает фокус внимания с внешних достижений на внутренний мир, семейные ценности и эмоциональное состояние.
Рак относится к стихии воды, которая в астрологии символизирует интуицию и чувства. Согласно трактовке источника, пребывание Солнца в этом знаке усиливает значимость личных отношений и домашнего уклада. В этот период на первый план выходят вопросы эмоционального благополучия и психологического комфорта.
Наибольшее влияние транзита ощутят представители знака Рака — для них наступает время эмоциональной ясности и укрепления связей с близкими. Также благоприятный период прогнозируется для знаков водной стихии, совместимых с природой Рака: Рыб и Скорпионов. Предполагается, что их интуитивные и эмпатические качества в этот период будут максимально задействованы.
Астрологический прогноз выделяет несколько сфер жизни, на которые повлияет смена знака Солнцем:
В качестве безопасных рекомендаций на этот период предлагается сосредоточиться на заботе о себе, уделить время близким и избегать поспешных решений, основанных на сиюминутных эмоциях.
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