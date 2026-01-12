Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters
BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья
Неизвестное заболевание на Кубе с симптомами денге и COVID-19
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России

Кошелёк под прицелом звёзд: гороскоп 12 января раскрывает слабые места вашего бюджета

12 января не подходит для крупных необдуманных покупок
Гороскопы

12 января акцент смещается в сторону финансов, материальных ценностей и практических решений. Планетарная картина дня подсказывает: эмоции — плохой советчик, а спешка может стоить дороже, чем кажется. Это удачное время для пересмотра бюджета, анализа расходов и выработки более устойчивых финансовых стратегий.

Тени знаков — девушка
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Тени знаков — девушка

Фокус на материальной реальности

Энергия дня помогает трезво оценить свои ресурсы. Всё, что связано с деньгами, требует аккуратности, ясности и внутренней дисциплины. Сегодня выигрывает тот, кто считает, а не тот, кто надеется.

Финансовый прогноз для знаков зодиака

Овен
Импульс может подтолкнуть к лишним тратам.

Рекомендация: избегайте покупок "на эмоциях" и не рискуйте деньгами ради быстрого удовольствия.

Телец
Один из самых стабильных финансовых дней.

Рекомендация: хорошее время для накоплений, планирования и взвешенных вложений.

Близнецы
Информация о деньгах может быть противоречивой.

Рекомендация: перепроверяйте факты и не верьте обещаниям лёгкой прибыли.

Рак
Расходы могут быть связаны с домом или близкими.

Рекомендация: забота важна, но не в ущерб финансовой безопасности.

Лев
Хочется тратить на статус и впечатление.

Рекомендация: подумайте о долгосрочной выгоде — внешний эффект сегодня обманчив.

Дева
Один из самых сильных знаков дня в финансовом плане.

Рекомендация: анализ бюджета, расчёты и оптимизация расходов дадут ощутимый результат.

Весы
Финансовые договорённости требуют максимальной ясности.

Рекомендация: не соглашайтесь на размытые условия и недосказанность.

СкорпионВозможны скрытые ресурсы или перспективы.

Рекомендация: день хорош для стратегического планирования, но не для авантюр.

Стрелец

Оптимизм может привести к переоценке возможностей.

Рекомендация: сократите расходы и не берите на себя лишних финансовых обязательств.

Козерог
Рабочие и денежные вопросы решаются продуктивно.

Рекомендация: дисциплина и последовательность укрепят стабильность дохода.

Водолей
Неожиданные идеи могут повлиять на планы.

Рекомендация: фиксируйте мысли, но отложите вложения до более ясного момента.

Рыбы
Эмоциональный фон может спровоцировать необдуманные траты.

Рекомендация: чётко отделяйте желания от реальных возможностей.

Финансовые рекомендации дня

  • не принимайте денежных решений под влиянием настроения;
  • тщательно проверяйте предложения и договорённости;
  • планируйте расходы минимум на месяц вперёд;
  • выбирайте стабильность вместо риска.

Материальный фундамент

12 января — день финансовой осознанности и здравого расчёта. Он помогает увидеть реальные возможности, скорректировать привычки и избежать ненужных потерь. Те, кто сегодня сделает ставку на умеренность и дисциплину, заложат более прочный материальный фундамент на ближайшее время.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Сейчас читают
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Экономика и бизнес
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
Последние материалы
Помидоры можно добавить в салат с крабовыми палочками вместо риса
Сушка вещей на батарее может вызывать головные боли и усталость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Папоротник, пилея и орхидея подходят для ванной — данные Actualno
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
Соус для голубцов готовят на муке сметане и томате
В Рафине найдена уникальная гробница с псевдодверью
В карьере Оксфордшира нашли крупнейшее скопление следов динозавров — Earth
Учёные выяснили, что марсианские пыльные бури генерируют электрические разряды
Дженнифер Энистон тренируется по программе Pvolve с 2023 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.