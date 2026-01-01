Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Петербурге открыли новогоднюю ярмарку и каток на Манежной площади — гиды
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Плотник превратил участок в прибыльный бизнес на аренде домиков — CNBC Make It
Экономия воды, отключение техники и сортировка мусора рекомендованы жителям
Динамическая разминка подготавливает мышцы к силовой нагрузке — тренеры
Фиксация красной помады через салфетку и пудру увеличивает стойкость — Jenny
Неизвестный дважды проник на территорию Кенсингтонского дворца — The Sun
Суп с гречкой и фаршем выдаёт насыщенность без долгого томления
Вишня хуже переносит пересадку из-за стержневого корня — Mein schöner Garten

Звёзды выбрали тех, кого проверят первыми: начало года станет испытанием для трёх знаков зодиака

Начало года создаёт повышенную нагрузку для Козерогов
Гороскопы

Первые недели нового цикла проходят под напряжённым и требовательным планетарным фоном. Он не поддерживает иллюзии и отсрочки, зато сразу поднимает темы, которые долго оставались без внимания. Для трёх знаков Зодиака начало года становится периодом испытаний — не как наказание, а как точка внутренней перенастройки и взросления.

Девушка знак зодиака — Козерог
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Девушка знак зодиака — Козерог

Общий фон начала года

Энергии старта года направлены на проверку базовых опор: ответственности, эмоциональной устойчивости и умения действовать осознанно. Всё, что раньше удавалось сгладить или отложить, теперь требует прямого ответа. Особенно остро это ощущают Козероги, Раки и Овны.

Три знака под особой проверкой

Козерог — экзамен на выносливость и границы

Для Козерогов начало года окрашено усиленным чувством долга. Даже в моменты отдыха мысли возвращаются к обязательствам, незавершённым задачам и последствиям прошлых решений. Возможны ситуации, где от вас снова ждут большего, чем вы готовы дать.

Главный урок:
научиться отказываться от лишнего и не брать ответственность за всё подряд. Без пересмотра границ старт года может обернуться усталостью и внутренним разочарованием.

Рак — возвращение к незакрытым чувствам

Раки входят в год через эмоции. В первые недели могут всплыть старые обиды, недосказанные разговоры и глубинные страхи. Даже при внешнем благополучии возникает ощущение нестабильности и тревоги.

Главный урок:
не застревать в прошлом и не принимать решений на волне чувств. Начало года требует эмоциональной зрелости и умения отпускать, а не возвращаться к старым сценариям.

Овен — проверка импульсивности

Овны стартуют с избытком энергии и желания действовать сразу. Но именно это становится зоной риска: поспешные шаги, резкие слова и стремление ускорить события могут привести к конфликтам, особенно в семье и близком круге.

Главный урок:
замедляться и выбирать момент. Импульсивные решения в начале года имеют свойство тянуться длинным шлейфом последствий.

Почему именно эти знаки

Козерог, Рак и Овен напрямую связаны с ключевыми темами старта года:

  • ответственность,

  • эмоции,

  • действие.

Любой перекос в этих сферах сразу становится заметным. Жизнь словно отключает автопилот и требует осознанного участия там, где раньше хватало привычки.

Рекомендации на период

Чтобы первые проверки не превратились в кризис, астрологи советуют:

  • не требовать от себя идеального начала года;

  • избегать судьбоносных решений в первые недели;

  • завершать старые вопросы, а не множить новые;

  • воспринимать трудности как настройку, а не провал.

Вектор на будущее

Начало года приносит испытания Козерогам, Ракам и Овнам, но именно они получают шанс выстроить более устойчивый и честный вектор на будущее. Те, кто пройдёт первые проверки без спешки и конфликтов, смогут превратить сложности в прочную опору для всего года.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Сейчас читают
Рассаду капусты сеют за 35–55 дней до высадки
Садоводство, цветоводство
Рассаду капусты сеют за 35–55 дней до высадки
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Садоводство, цветоводство
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Последние материалы
В Петербурге открыли новогоднюю ярмарку и каток на Манежной площади — гиды
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Зимой дзадзики готовят на твороге и сметане для плотности
Листья спатифиллума желтеют при дефиците магния
Начало года создаёт повышенную нагрузку для Козерогов
Плотник превратил участок в прибыльный бизнес на аренде домиков — CNBC Make It
Экономия воды, отключение техники и сортировка мусора рекомендованы жителям
Круговые занятия объединяют силовую и кардионагрузку
Голубой дракон накапливает яд съеденных медуз
Динамическая разминка подготавливает мышцы к силовой нагрузке — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.