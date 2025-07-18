Эти знаки зодиака склонны возвращаться к бывшим партнёрам

Астролог перечислила пять знаков зодиака, которые чаще остальных возвращаются к бывшим

Астролог Оксана Малкова рассказала, что Рыбы, Девы, Тельцы, Скорпионы и Раки чаще остальных знаков зодиака склонны возвращаться к бывшим партнерам.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Знак рыбы и концепция астрологии планет

Рыбы — романтики, они живут воспоминаниями и склонны приукрашать прошлое. При этом они забывают все негативные моменты.

Возвращение Рыб — это попытка оживить былые чувства, а не трезвая оценка ситуации.

"Девы же анализируют отношения и могут вернуться, если решат, что доработали ошибки. Но часто это не любовь, а страх, что лучшего варианта нет", — отметила астролог.

Тельцам очень трудно бросать тех, к кому привыкли. Для них бывший партнер как уютный дом, откуда не хочется уходить. Они возвращаются из-за комфорта.

"Скорпион чаще всего просто хочет "дожать" ситуацию. Этому знаку важно чувствовать контроль", — отметила Малкова.

Раки обычно переживают расставание как потерю семьи и цепляются за бывших, так как боятся остаться в одиночестве, как сообщает (сайт) Москва 24.

"На склонность возвращаться к бывшим влияет весь набор показателей гороскопа, а не только знак зодиака Солнца. Не менее важна и синастрия — астрологическая совместимость с конкретным партнером", — заключила Малкова.

Уточнения

Астроло́гия (др.-греч. ἀστρολογία, от ἀστήρ, ἄστρον «звезда» и λόγος «мысль, причина») — разновидность гадательной магии.

