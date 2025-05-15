Их ангел-хранитель всегда следит за ними: эти знаки зодиака находятся под особой защитой

Эксперты утверждают, что путь некоторых знаков зодиака сопровождается небесным руководством, в то время как другие часто сталкиваются с препятствиями и трудностями. Есть те, кого судьба словно испытывает, в то время как другие находятся под особой защитой небес.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древние люди и звезды

Близнецы

Астрологи считают, что люди, рожденные под знаком Близнецов, особенно близки к ангелам, которые поддерживают их во всех трудных ситуациях. Часто они чувствуют, что им помогает невидимая рука — иногда их проблемы решаются сами собой, даже когда все кажется безнадежным.

Девы

Небесные помощники всегда рядом с Девами и помогают им принять лучшее решение. Это также способствует тому, что Девы часто выделяются своим трудолюбием и целеустремленностью. Их ангел-хранитель мягко направляет их, когда они сталкиваются с необходимостью принятия решения, поэтому их успех зависит не только от их настойчивости, но и от вдохновенного руководства.

Стрелец

Стрельцов часто называют самыми удачливыми. С какими бы трудностями они ни сталкивались, они всегда находят выход. И это не совпадение — их ангел сопровождает их на каждом шагу, помогая им снова и снова вставать на ноги.

Уточнения

Гороскоп (от др.-греч. ὥρα [эра], переводится час (рождения), а не промежуток времени, период и др.-греч. σκοπός, |колодец|, «около», ”школа“, "сколько", наблюдатель) — в астрологии — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.

